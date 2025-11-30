Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Заявление Европарламента (ЕП) с оспариванием российского статуса Крыма и новых регионов России является абсурдом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее депутаты ЕП приняли резолюцию, по которой европейские страны никогда не признают российскими Крым, Донецкую и Луганскую Народную Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. По мнению депутатов Европарламента, Россия якобы должна отказаться от этих регионов и вывести свои войска.

"Это абсурдное заявление, направленное на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса", – цитирует Константинова РИА Новости.

Спикер парламента Крыма считает, что ЕП не обладает никакими правами, а его заявление стоит рассматривать не более, чем "бумагомарательством".

Ранее СМИ сообщали, что США для достижения мира на Украине могут признать российскими Крым и иные территории, которые были освобождены армией России. При этом журналисты уверены, что Вашингтон не учитывает возражения европейских политиков по этому вопросу.

