Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

США для достижения мира на Украине могут признать российскими Крым и иные территории, которые были освобождены армией России. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник.

Журналисты указали, что американская сторона не учитывает возражения европейских политиков по этому вопросу.

"Они (американцы. – Прим. ред.) говорят, что европейцы могут делать все, что хотят", – указало издание.

Таким образом, как отмечают авторы материала, США не отказываются от изначальной позиции, прописанной в американском плане по Украине. По их мнению, западные страны должны признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и иными территориями, от которых откажется украинская сторона.

Взамен ей будут предоставлены гарантии безопасности со стороны США и Европы. Американская сторона также предлагает сформировать демилитаризованную зону в районах, откуда будут выведены войска Украины.

Издание добавляет, что президент США Дональд Трамп отправит своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы сделать прямое предложение Владимиру Путину.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию по урегулированию украинского конфликта, в которой есть пункт о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами как российские.

По их мнению, Россия в рамках любого соглашения по Украине должна отказаться от вышеуказанных регионов, вывести оттуда войска и возместить весь причиненный ущерб украинской стороне.

Помимо этого, депутаты Европарламента требуют развернуть миротворческую и наблюдательную миссии под мандатом Совбеза ООН по обе стороны линии соприкосновения в рамках гарантий безопасности и во избежание любых нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.

