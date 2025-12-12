12 декабря, 09:37Общество
Более 10 тыс юных москвичей получили паспорт в торжественной обстановке в МФЦ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 10 тысяч юных жителей Москвы получили первый паспорт во флагманских центрах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям МФЦ Кристины Сиротининой, в 2025 году впервые провели вручение в Музее Победы и Государственном историческом музее.
Вместе с паспортом ребятам вручили издание Конституции России и тематические сувениры. После церемонии во флагманах МФЦ участники мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе "Письмо в будущее", написав самому себе послание.
Церемонии проходят в центрах госуслуг каждую неделю по пятницам. Для получения первого паспорта в торжественной обстановке нужно выбрать удобные дату и время на mos.ru, а затем подать документы в МФЦ не менее чем за 10 дней до вручения.
В запланированную дату необходимо прийти за 40 минут до начала мероприятия. Если участник по каким-либо причинам пропустит церемонию, то паспорт он может забрать в центре госуслуг, указанном при подаче документов.
Подать заявление на оформление паспорта можно не раньше следующего дня после достижения 14 лет. В перечень документов входят свидетельство о рождении, две фотографии и квитанция об оплате госпошлины.
Адреса центров, где проводится торжественное вручение:
- Пресненская набережная, дом 2;
- Новоясеневский проспект, дом 1;
- Щелковское шоссе, дом 75;
- Рязанский проспект, дом 2, корпус 3;
- Кировоградская улица, дом 13а;
- Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8;
- Сходненская улица, дом 56;
- Ярцевская улица, дом 19;
- проспект Мира, дом 119, строение 71.
Флагманы МФЦ и Дворец госуслуг на ВДНХ работают ежедневно с 10:00 до 22:00.
С 1 января 2026 года россияне могут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра. Она даст возможность дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные.
"Новости дня": бумажные ИНН заменят новой отметкой в паспорте РФ