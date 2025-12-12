Более 10 тыс юных москвичей получили паспорт в торжественной обстановке в МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 10 тысяч юных жителей Москвы получили первый паспорт во флагманских центрах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям МФЦ Кристины Сиротининой, в 2025 году впервые провели вручение в Музее Победы и Государственном историческом музее.

Вместе с паспортом ребятам вручили издание Конституции России и тематические сувениры. После церемонии во флагманах МФЦ участники мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе "Письмо в будущее", написав самому себе послание.

Церемонии проходят в центрах госуслуг каждую неделю по пятницам. Для получения первого паспорта в торжественной обстановке нужно выбрать удобные дату и время на mos.ru, а затем подать документы в МФЦ не менее чем за 10 дней до вручения.

В запланированную дату необходимо прийти за 40 минут до начала мероприятия. Если участник по каким-либо причинам пропустит церемонию, то паспорт он может забрать в центре госуслуг, указанном при подаче документов.

Подать заявление на оформление паспорта можно не раньше следующего дня после достижения 14 лет. В перечень документов входят свидетельство о рождении, две фотографии и квитанция об оплате госпошлины.

Адреса центров, где проводится торжественное вручение:

Пресненская набережная, дом 2;

Новоясеневский проспект, дом 1;

Щелковское шоссе, дом 75;

Рязанский проспект, дом 2, корпус 3;

Кировоградская улица, дом 13а;

Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8;

Сходненская улица, дом 56;

Ярцевская улица, дом 19;

проспект Мира, дом 119, строение 71.

Флагманы МФЦ и Дворец госуслуг на ВДНХ работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

С 1 января 2026 года россияне могут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра. Она даст возможность дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные.