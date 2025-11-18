Центр госуслуг столичного района Бирюлево Восточное открылся после капремонта

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Офис "Мои документы" столичного района Бирюлево Восточное открылся после капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помещение было оборудовано по стандартам офисов "Мои документы". Там появилась новая современная мебель, а количество окон приема увеличилось с 37 до 50. В зоне электронных услуг установили 10 компьютеров для самостоятельного использования. Также в МФЦ сделали кабинет, где будет проводиться неторжественная регистрация брака.

Специалистами были проведены ремонт вентилируемого фасада, замена окон и дверей. Для создания комфортного микроклимата усовершенствована система вентиляции и кондиционирования. Также заменены внутренние инженерные системы. Кроме того, было уделено особое внимание пожарной безопасности: пути эвакуации приведены к нормативу, установлены новые системы оповещения, видеонаблюдения и пожаротушения.

Специалисты уделили внимание и созданию условий для всех категорий граждан. Для маломобильных посетителей предусмотрели расширенное окно приема и адаптированную зону ресепшена. Для горожан с детьми оборудовали комнату матери и ребенка, а также игровой уголок.

Кроме того, оборудована новая зона ожидания с вендинговыми аппаратами и зарядными устройствами для гаджетов. Также там появился пункт обмена книгами.

В обновленном центре посетителям доступны дополнительные полезные сервисы: фото в фотокабине, возможность распечатать документы или сделать их копию, оплата госпошлины и других платежей.

Обновленный центр госуслуг работает ежедневно с 08:00 до 20:00 по адресу Загорьевская улица, дом 10, корпус 4.

Ранее Сергей Собянин открыл новый МФЦ в районе Аэропорт. Он разместился на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича. В центре есть 49 окон приема, зона для получения онлайн-услуг и кабинет для регистрации брака.

