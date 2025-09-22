Форма поиска по сайту

22 сентября, 06:13

Стойки самообслуживания по биометрии появятся в МФЦ в 2025 году

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Стойки самообслуживания по биометрическим данным появятся в МФЦ в 2025 году в рамках пилотного проекта. Посетитель сможет подтвердить личность по биометрии и получить услугу без взаимодействия с работником центра, сообщил глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

"Это совершенно новый сервис. Планируем запустить такой пилотный проект в этом году. Посмотрим, насколько востребован будет этот формат обслуживания", – приводит РИА Новости слова эксперта.

Поволоцкий добавил, что ЦБТ продолжает развивать историю обслуживания в МФЦ без паспорта: речь идет про идентификацию через терминал в окошке у сотрудника. Сервис уже работает в Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. В ближайших планах подключить сервис в Санкт-Петербурге и на Чукотке.

Ранее оплата по биометрии начала действовать на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро. Таким образом, платежный сервис заработал еще на 322 турникетах в метро, а Калужско-Рижская линия стала 14-й по счету, где оплата по биометрии действует на всем оборудовании.

Также этой осенью в российских магазинах введут возможность подтверждения возраста при помощи биометрических данных на кассах самообслуживания. Пилотный проект стартует в Москве в филиалах одной из самых крупных торговых сетей.

технологии

