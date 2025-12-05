Форма поиска по сайту

05 декабря, 12:40

Происшествия
Долина заявила, что не комментировала ситуацию с мошенниками из-за шока

Долина объяснила, почему не комментировала ситуацию с мошенниками и квартирой

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина объяснила, почему не комментировала ситуацию с мошенниками и квартирой. Ее заявления, сделанные в эфире телепередачи "Пусть говорят", передает Первый канал.

По словам артистки, изначально она не высказывалась о произошедшем из-за шока от ситуации.

"Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше", – отметила исполнительница.

Затем Долина продолжала молчать из-за подписки о неразглашении. Она пояснила, что после начала судебных разбирательств и в интересах следствия было принято решение об отказе от комментариев. Именно поэтому, по словам исполнительницы, правду люди могут узнать только сейчас.

Артистка также рассказала об угрозах мошенников. Долина призналась, что злоумышленники следили не только за ней, но и за ее детьми.

Певица стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Аферисты сообщили о якобы угрозе недвижимости и убедили ее продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по факту мошенничества, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

В ноябре суд приговорил Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Сделку о продаже квартиры певица смогла оспорить в судебном порядке. В итоге право собственности на имущество было сохранено за исполнительницей, а покупательница жилья Долиной Полина Лурье осталась без недвижимости и без денег.

Из-за этого на артистку обрушилась волна негатива. Она была вынуждена закрыть комментарии в своих социальных сетях. Пользователи назвали певицу "похитителем новоселья" и запустили флешмоб с призывом "отменить" ее после скандала с недвижимостью.

Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

По словам адвоката Лурье, это может означать, что ВС усмотрел нарушение в решениях нижестоящих инстанций. В результате дело может быть пересмотрено. Верховный суд России также привлек дочь певицы Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку к спору вокруг квартиры.

Помимо этого, выяснилось, что покупательница квартиры Долиной заплатила за нее налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей.

