Покупательница квартиры Долиной заплатила налог на имущество вместо певицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Певица Лариса Долина не уплатила налог на имущество физических лиц в размере более 100 тысяч рублей за спорную квартиру, за нее это сделала покупательница Полина Лурье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы последней.

По словам юриста, исполнительница не платила налог на данную недвижимость с июня по декабрь 2024 года, в то время как Лурье, фактически не проживая в ней, все же внесла оплату.

"Несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога", – подчеркнула Свириденко.

Адвокат также указала, что возражения Лурье, основанные на нормах гражданского законодательства, не были приняты во внимание.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности на квартиру. Покупательница же осталась без жилья и без денег.

В Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр дела может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье.