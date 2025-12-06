Форма поиска по сайту

06 декабря, 11:14

Транспорт

Новый поезд "Москва-2026" протестировали на двух линиях метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый поезд "Москва-2026" протестировали на Большой кольцевой и Замоскворецкой линиях метро. Испытания проходили в вечернее время и без пассажиров, чтобы не мешать графику движения, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В фарах нового состава 24 светодиода. В ходе тестирования специалисты проверили, как они приглушают яркость при въезде на станцию и как затемняются при встречном поезде в двухпутном тоннеле. Кроме того, была изучена работа световых элементов в тоннеле.

До конца года в столичный метрополитен поступят 40 вагонов серии "Москва-2026". В настоящее время проводится обкатка первого состава. Он должен проехать более 300 километров без нареканий, чтобы выйти на Замоскворецкую линию, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В ближайшие 2 года планируем получить еще более 700 вагонов, которые выйдут на Замоскворецкую и будущую Рублево-Архангельскую линии", – добавил вице-мэр.

В ноябре в метро поставили 32 вагона серии "Москва-2024". Благодаря этому удалось обновить более половины поездов Замоскворецкой линии. В данный момент 80% парка столичного метрополитена составляют новые и современные подвижные составы.

Более 6 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Метро Москвы"

