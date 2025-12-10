Диетолог Белоусова: обезжиренные продукты мешают усвоению кальция

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Обезжиренные молочные продукты не только не помогают похудеть, но и могут негативно сказаться на здоровье, особенно у женщин. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

"Резко обезжиренный рацион, который применяется для похудения, очень вредит, и прежде всего вредит женщинам фертильного возраста, потому что жиры нужны для формирования половых гормонов", – пояснила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что недостаток жиров в питании отрицательно сказывается на коже и волосах, а также ускоряет старение. Кроме того, исключение из рациона молочных продуктов нормальной жирности может ухудшить усвоение кальция, что увеличивает риск развития остеопороза, особенно после 35 лет.

"Такие продукты допустимы лишь в лечебных диетах, но не в повседневном рационе здорового человека", – считает Белоусова.

Врач также объяснила, что научно обоснованных доказательств эффективности безжировой диеты нет. Более того, для снижения веса важно не полностью отказываться от жиров, а соблюдать баланс в рационе и выбирать качественные продукты.

По ее словам, многие люди, стремясь к такому режиму приема пищи, исключают из рациона молочные продукты нормальной жирности, не осознавая, что заменяют их количество из других источников.

Белоусова посоветовала выбирать молоко жирностью 3,2–5% и творог около 5%, указав, что данные показатели являются естественными для молочных продуктов и соответствуют их сезонной жирности.

Именно такие проценты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, не перегружая рацион лишними калориями и помогая поддерживать нормальный вес без вреда для здоровья, заключила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что средиземноморская и DASH-диеты помогают похудеть за 2 месяца на 4–8 килограммов. По ее словам, упор нужно сделать на овощи и фрукты, кисломолочные продукты, цельнозерновые крупы и физическую активность. Павлюк подчеркнула, что важно не жестко ограничивать себя краткосрочно, а перейти на правильное питание постоянно.

