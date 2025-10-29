Диетолог Павлюк: средиземноморская и DASH-диета помогут похудеть к Новому году

Фото: depositphotos/stockasso

Средиземноморская и DASH-диета могут помочь в похудении к Новому году. За 2 месяца человек способен сбросить от 4 до 8 килограммов, рассказала Москве 24 врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

По ее словам, главным элементом похудения является создание дефицита калорий с помощью ограничений в питании. Женщинам для снижения веса специалист рекомендовала употреблять около 1 300–1 500 калорий в день, а мужчинам – 1 800–2 000. При этом врач призвала помнить, что жесткие краткосрочные диеты не приносят пользы.

"Поэтому желательно переходить именно на правильное питание и стараться придерживаться его постоянно. Идеальны в этом плане средиземноморская и DASH-диета. Они предполагают, что каждый день нужно есть много овощей и фруктов – примерно от 300 до 500 граммов", – отметила Павлюк.

Кроме того, она посоветовала добавлять в рацион кисломолочные продукты и цельнозерновые крупы, а также придерживаться физической активности.

Самым сложным диетолог назвала поддержку веса в том состоянии, в котором он будет после похудения. Специалист указала, что для этого не стоит постоянно сидеть за столом в праздники, поскольку это является огромной нагрузкой на желудочно-кишечный тракт.

"Прием пищи должен длиться не более одного часа, затем надо встать, походить, потанцевать. Еще один важный совет – начинать за праздничным столом с белкового блюда. Это может быть, например запеченная птица, рыба. Она даст насыщение, после чего не захочется слишком много есть", – заключила Павлюк.

Ранее стало известно, как есть все и при этом худеть. По словам диетолога Эми Маргулис, для похудения не нужно считать калории или питаться по часам. Гораздо эффективнее заполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами.



