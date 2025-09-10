Врач Барредо: при похудении нужно ориентироваться на калорийность и состав пищи

Фото: 123RF/serezniy

Одна из главных ошибок при похудении заключается в том, что люди ориентируются на объем пищи, а не на ее калорийность и состав, рассказала "Газете.ру" диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

Она пояснила, что человек может съесть небольшую порцию, однако она будет обладать чрезвычайно высокой энергетической ценностью и не даст при этом длительного чувства насыщения. Например, к таким продуктам относятся кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, обильное количество растительного масла и различные снеки.

Дисфункция щитовидной железы также часто приводит к тому, что вес тела не уменьшается.

"Этот орган – главный регулятор метаболизма. При его гипофункции (гипотиреозе) обмен веществ замедляется, и процесс жиросжигания блокируется. Вес начинает увеличиваться даже на фоне умеренного питания, причем часто это происходит не только за счет жира, но и из-за отеков", – сказала собеседница издания.

Скрытой причиной невозможности похудеть может стать потеря мышечной массы из-за жестких диет, поскольку из-за них снижается метаболизм.

"В итоге человеку приходится есть катастрофически мало, чтобы просто не поправляться, а любая нормальная порция еды сразу откладывается в жир. Это замкнутый круг", – пояснила врач.

Причиной отсутствия результата при похудении может быть также неучет "жидких" калорий. Соки, газировка, алкоголь, капучино и латте являются серьезным источником сахара и "пустых" калорий, которые организм не воспринимает за еду.

"Еще одной причиной может быть высокий уровень гормона стресса кортизола, который провоцирует организм запасать энергию, особенно в области живота. Недосып нарушает выработку гормонов, отвечающих за голод (грелин) и сытость (лептин)", – указала специалист.

Она уточнила, что в состоянии усталости и стресса люди неосознанно потребляют высококалорийную сладкую еду для быстрого получения энергии.

В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко в беседе с "Радио 1" назвал похудение когнитивной ловушкой. Согласно последним исследованиям, желающий похудеть человек с вероятностью 70% наберет еще больше килограммов, так как после достижения цели он расслабится.

По мнению врача, похудение может быть основной целью только в случае серьезного, опасного для жизни и здоровья ожирения.

"Тогда уже используются медикаментозные препараты, которые прописываются врачом. Но если вы человек, у которого есть немножко лишнего жирка, то вам лучше не худеть, а учиться рациональному отношению с пищей и, самое главное, с собой – со своими естественными ощущениями внутри", – рекомендовал Кузьменко.

Он также подчеркнул, что нужно уважать свой голод и свою сытость, принимать тело, даже если оно кажется не совсем идеальным.

Как пишет Pravda.Ru, в сбросе лишнего веса могут помочь физические упражнения для пресса. Их можно выполнять с использованием гантелей, что позволит задействовать мышцы глубже и эффективнее. Такая тренировка сочетает работу брюшного пресса со стабилизацией поясницы и активизацией мышц спины.

Для выполнения упражнения необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить стопы на пол, а затем взять гантели, развернуть ладони вперед и вытянуть руки над плечевыми суставами.

На вдохе следует медленно уводить руки назад под углом около 45 градусов. В результате живот вытягивается, а поясница контролируемо прогибается. Важно, чтобы движение было плавным, а вдох длиннее, чем выдох.

Главная задача упражнения – укрепление мышц пресса. За счет работы в удлиненном положении они удерживают корпус от падения назад. Кроме того, дополнительно включаются широчайшие мышцы спины.

Если базовый вариант кажется человеку легким, его можно усложнить. Для этого нужно согнуть ноги в коленях и поднять их под прямым углом, а стопы направить на себя.

Новичкам рекомендуется начинать тренировку без утяжелителей. Техника упражнения остается такой же, только без гантелей в руках.

Данное упражнение следует добавлять в основную часть тренировки на пресс. Оптимально выполнять его в конце занятия по два подхода продолжительностью 1–2 минуты. Между ними можно делать короткий отдых около 30 секунд.

Для сброса веса наиболее оптимальной продолжительностью тренировки в зале считается время от 45 до 60 минут, рассказала ранее двигательный репетитор Олеся Абраменко. Чтобы добиться видимого результата, нужно от 3 до 5 тренировок в неделю. Также в процессе похудения важно придерживаться правильного питания.