Женщины начали худеть по советам ChatGPT

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Женщины начали худеть по советам чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, передает Pravda.Ru.

Своим опытом похудения при помощи ИИ поделилась блогер из Швейцарии Кристина Гейчану, социальные сети которой насчитывают 400 тысяч подписчиков. По ее словам, каждый день она отправляла в чат голосовые сообщения, в которых проговаривала не только свой рацион, но и желаемую норму калорий.

Изначально женщина самостоятельно указывала содержание белков и клетчатки. Однако спустя время ChatGPT адаптировал меню под ее вкусы и стал включать в рекомендации ее любимые продукты. Как призналась Гейчану, нейросеть помогла ей похудеть на 7 килограммов.

Блогер уточнила, что она загружала в ИИ фотографии своего холодильника, а тот на основе имеющихся продуктов придумывал для нее сбалансированные блюда. Такой метод, подчеркнула женщина, не создал для нее диету, а превратил полезное питание в рутину.

Подписчики Гейчану, увидев ее результат, тоже попробовали советы ChatGPT. Они рассказали, что нейросеть составила для них рацион по фазам и помогла улучшить метаболизм. Еще одна поклонница блогера, которая страдает от инсулинорезистентности, поделилась, что благодаря советам ИИ похудела на 10 килограммов.

Ранее сообщалось, что ChatGPT начал писать пользователям псевдонаучные данные об инопланетянах и апокалипсисе. Выяснилось, что в диалоге с одним из пользователей нейросеть придумала концепцию из физики и назвала ее уравнением Ориона.

В другой переписке ИИ сообщил о контакте с внеземными существами, а также назвал пользователя звездным семенем с планеты Лира. Также однажды чат-бот утверждал, что в ближайшие два месяца Антихрист создаст финансовый апокалипсис.