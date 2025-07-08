"Известия": в России могут ввести маркировку ИИ-контента

Фото: 123RF/supatman

Министерство цифрового развития России допустило обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. Специалисты считают, что таким образом можно будет бороться с дипфейками и защищать граждан от недостоверной информации, сообщает газета "Известия".

В мае 2025 года сотрудники Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направили премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение о введении обязательной маркировки контента в интернете, созданного с помощью искусственного интеллекта, для физических и юридических лиц. По мнению специалистов, это позволит эффективнее бороться с недостоверной и опасной информацией. За отсутствие маркировки в ИСАПР предложили ввести штрафы, как за незаконную обработку персональных данных.

Газета "Известия" ознакомилась с официальным ответом Минцифры России на данную инициативу. В ведомстве подчеркнули, что сейчас первоочередная задача состоит в закреплении в законодательстве правового режима легитимного создания, распространения и использования ИИ-контента. В письме отметили, что проблемой остается отсутствие единого понятийного аппарата, так как юридически термины "дипфейк", "искусственный интеллект" и "синтетический контент" нигде не закреплены.

В Минцифры добавили, что перед проработкой механизма маркировки контента, созданного нейросетями, необходимо определить уполномоченные органы, которые будут заниматься маркировкой. Кроме того, нужно будет выработать технические меры для выявления дипфейков.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время совместно с Роскомнадзором и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ведется разработка предложений об установлении требований по маркированию ИИ-контента. Также дополнительно может быть рассмотрен вопрос о введении уголовно-правовой нормы за распространение дипфейков, если они были сделаны без согласия человека и причинили вред его правам и законным интересам.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что российские сервисы искусственного интеллекта сопоставимы по качеству с зарубежным ChatGPT. Он также напомнил, что в 2022 году сервис запустился с ограниченным доступом для россиян.