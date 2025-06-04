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04 июня, 17:59

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Шадаев: российские ИИ-сервисы сопоставимы по качеству с ChatGPT

В Минцифры сравнили российские ИИ-сервисы с ChatGPT

Фото: 123RF/peshkova

Российские сервисы искусственного интеллекта (ИИ) сопоставимы по качеству с ChatGPT. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с кабмином.

Он указал, что в настоящее время две трети российского трафика видеохостинга YouTube перешло на отечественные площадки, напомнив, что после начала спецоперации компания отключила российским блогерам возможность монетизации, а в прошлом году стала блокировать и удалять каналы.

"В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео, таких у нас два – "VK Видео", RuTube", – подчеркнул министр.

Глава ведомства также рассказал, что в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект об обязательной предустановке магазина приложений Rustore для производителей мобильных устройств. Он добавил, что на сегодняшний день российская платформа для скачивания есть более чем на 80 миллионах гаджетов, а его ежемесячная аудитория оценивается в 50 миллионов человек. Кроме того, в магазине уже доступны десятки тысяч приложений, включая иностранные.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость ухода России от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.

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