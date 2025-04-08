Депутат Крупник призвал разработать единые правила маркировки нейросетевого контента

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разработать единые правила маркировки контента, созданного с помощью нейросетей и размещенного в открытом доступе. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение депутата к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Крупник отметил, что нейросети и искусственный интеллект (ИИ) стали неотъемлемой частью повседневной жизни в интернете, при этом около половины аудиовизуального контента в соцсетях создается с помощью них и практически не отличается от фотографий, аудио или видео, сделанных людьми.

Вместе с тем, обратил внимание депутат, злоумышленники начали использовать ИИ для создания контента с целью совершения правонарушений.

"Учитывая высокую общественную опасность явления, считаю необходимым внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, находящегося в публичном свободном доступе", – указано в обращении Крупника.

В связи с этим он призвал Шадаева изучить возможность ввода маркировки для сгенерированных или измененных фото, видео, аудио при помощи сообщений-плашек для "избежания потенциально общественно опасных ситуаций", которые могут возникнуть при использовании такого контента злоумышленниками.

С таким же предложением ранее выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, маркировка контента, созданного с помощью ИИ, должна стать первым шагом в процессе законодательного регулирования данной области. Также он назвал неизбежным регулирование сферы ИИ.

Кроме того, с призывом к правительству жестко контролировать развитие ИИ уже выступал патриарх Кирилл. Он заявил, что способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности.