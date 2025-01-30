Патриарх Кирилл заявил, что развитие ИИ должно контролироваться государством

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Государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

"Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать", – передает слова патриарха ТАСС.

Кирилл отметил, что способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу нацбезопасности. Он призвал рассмотреть вопрос о законодательном регулировании этого вопроса и отметил необходимость продумать системы контроля над содержательной достоверностью медиаполя.

Ранее Владимир Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в области безопасности в Москве. По его словам, в России продолжают внедрять возможности умных городов, что делает столицу одним из мировых лидеров в сфере внедрения искусственного интеллекта. В данный момент элементы ИИ используются почти по всех во всех областях жизни москвичей, в том числе ЖКХ, транспорте, медицине и образовании, подчеркнул глава государства.