The Verge: Gemini 2.0 от Google научился выражать свои мысли

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Google представила новую модель искусственного интеллекта, которая обучена отвечать на сложные вопросы и кратко выражать собственные "мысли". Модель получила название Gemini 2.0 Flash Thinking, сообщает издание The Verge.

Этот ИИ является экспериментальным, отметили журналисты. Вероятнее всего, она составит конкуренцию модели o1 от OpenAI.

Главный научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин рассказал, что выпущенная компанией модель может "использовать мысли для усиления своих рассуждений". Он также показал, как работает новый искусственный интеллект на примере задачи по физике, в рамках которой Gemini 2.0 Flash Thinking "продумал" несколько шагов, прежде чем предложить решение.

"Это не обязательно "рассуждение" в том смысле, в каком его выполняют люди, но это означает, что машина разбивает инструкции на более мелкие задачи, которые могут привести к более эффективным результатам", – пояснили журналисты.

Другой пример работы модели опубликовал ведущий специалист по продуктам Google Логан Килпатрик. Он показал, как ИИ решает проблему, в которой присутствуют как визуальные, так и текстовые элементы. Представитель компании назвал выпуск этой модели искусственного интеллекта "только первым шагом в логическом путешествии".

Ранее компания Apple презентовала новые операционные системы iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 с функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence. В результате объединения с ChatGPT пользователи получили возможность применять чат-бота из голосового помощника Siri.