Ученый Лебедев: собаки после подключения к ИИ смогут телепатически общаться

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Собаки, которых подключат к искусственному интеллекту, смогут телепатически общаться. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нейрофизиолога, профессора МГУ и главного научного сотрудника ИЭФБ РАН Михаила Лебедева.

Исследователям МГУ совместно с биотех-лабораторией Neiry удалось подключить мозг крысы Пифии к ИИ, в результате чего животное теперь знает ответы на любые вопросы об устройстве мира, поскольку в нее вмонтирован условный "Яндекс". Благодаря сигналу, который подается крысе внутри мозга, она может нажимать лапкой на рычаг, обозначая правильный ответ, а также понимать различные надписи на человеческом языке.

"Крыса приблизится по когнитивным способностям к человеку, так как сможет с помощью ИИ читать надписи в лабиринте и таким образом выбирать дорогу. Например, на голове у крысы можно установить видеокамеру. И вот она ходит по комнате, где есть надписи: "Иди направо", "Сюда не ходи". Камера считывает эти надписи, искусственный интеллект их анализирует и помогает крысе ориентироваться", – поделился Лебедев.

Он объяснил, что при помощи ИИ крысе удается "прочесть" надписи, сделанные на человеческом языке. По его словам, данный процесс можно сравнить с тем, как люди ездят по навигатору.

Отмечается, что в ближайшее время исследователи из МГУ начнут такой же эксперимент и на собаках. Лебедев отметил, что, прежде чем ученые решат перейти на человека, они планируют опробовать все задумки на животных.

"Мы хотим сделать даже не одну такую собаку, а нескольких. И чтобы они могли обмениваться информацией друг с другом телепатическим способом. Одна собака сидит на диване, а другая побежала, прочитала надписи с помощью камеры и сообщила той, которая осталась на диване, куда бежать", – рассказал профессор.

Ранее сообщалось, что исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) разрабатывают атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта (ИИ), что поможет ветеринарам создавать новые медикаменты.

Для этого ученые анализируют томографические снимки, полученные во время доклинических исследований. На их основе будет создан атлас нормальных и патологических состояний, который поможет обучить ИИ.