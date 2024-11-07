Neiry: российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ученые из России первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который способен подсказывать правильный ответ на любой вопрос, передает РИА Новости со ссылкой на биотех-лабораторию Neiry.

Сотрудники лаборатории провели эксперимент совместно с учеными МГУ. Исследователи использовали нейроинтерфейс, который стимулирует мозг электрически. По их словам, подопытная Пифии смогла ответить на любой вопрос с помощью клавиатуры.

Электроды нейроинтерфейса позволяют активировать определенные области мозга. Когда нужно ответить утвердительно, крыса испытывает определенные ощущения в одном месте, а когда нужно ответить отрицательно – в другом. За каждый верный ответ подопытное животное получало поощрение.

Специалисты подчеркивают, что в будущем нейроинтерфейс станет доступен всем. Проект по созданию инвазивных нейроинтерфейсов получил название "ИИнтуиция". Вскоре ученые планируют создать продукт, который позволит человеку подключаться к мировым знаниям с помощью своего мозга.

В январе компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Позже стало известно, что парализованный ниже плеч пациент с мозговым чипом сыграл в шахматы. Имплант помог ему силой мысли двигать компьютерной мышью и играть.

Позже Neuralink получила разрешение американского Минздрава вживить имплант Telepathy в мозг второго участника эксперимента.