Пациент с мозговым чипом компании Маска Neuralink сыграл в шахматы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Компания Илона Маска Neuralink показала, как первый пациент с имплантом в мозге играет в шахматы. Трансляция велась на странице организации в соцсети Х.

Чип был помещен в мозг 29-летнего Нолана Арбо, он парализован ниже плеч и ничего не чувствует из-за несчастного случая. Имплант помог ему силой мысли двигать компьютерной мышью и играть.

У мужчины получилось задействовать свой компьютер для игры в шахматы и игры Civilization VI. Арбо поделился, что получил травму спинного мозга в результате несчастного случая при погружении восемь лет назад. По его словам, после вживления чипа его выписали из больницы на следующий день.

Арбо заверил, что операция была легкой, а также добавил, что процедура изменила его жизнь.

Демонстрации управления курсором с помощью силы мысли проводились и на других людях с различными типами имплантатов. Такие чипы были установлены консорциумом исследовательских институтов и больниц BrainGate.

Как пишет Bloomberg, устройство Neuralink содержит больше электродов, из-за чего можно предположить, что в будущем у него может быть более расширенное применение. Устройство компании работает без проводного подключения к внешним устройствам, сообщает издание.

В свою очередь, Маск накануне намекнул, что механизм способен восстанавливать зрение. По его словам, Blindsight является следующим продуктом после телепатии.

В феврале американский бизнесмен рассказал, что человек, которому вживили имплант в мозг, смог силой мысли управлять компьютерной мышью. Он заверил, что доброволец восстановился после операции. В Neuralink прогнозируют больший прогресс от введения импланта в мозг человека, подчеркнул глава компании.

Компания Маска вживила чип в мозг человека