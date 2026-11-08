РИА Новости: утеплитель загорелся строящемся здании на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Возгорание утеплителя произошло в строящемся 25-этажном жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Объект расположен по адресу: улица Веткина, дом 2, строение 1. Очаг возгорания находится в пристройке на уровне второго этажа.

Спустя время пожар удалось ликвидировать на площади 5 квадратных метров. При этом данные о пострадавших уточняются.

Ранее пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Предварительно, размер объекта составляет 15 на 20 метров. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации привлечены восемь единиц техники и 45 человек от МЧС.

