РИА Новости: утеплитель загорелся строящемся здании на севере Москвы

08 ноября, 15:56 (обновлено 08.11.2026 16:44)Происшествия
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Возгорание утеплителя произошло в строящемся 25-этажном жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Объект расположен по адресу: улица Веткина, дом 2, строение 1. Очаг возгорания находится в пристройке на уровне второго этажа.
Спустя время пожар удалось ликвидировать на площади 5 квадратных метров. При этом данные о пострадавших уточняются.
Ранее пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Предварительно, размер объекта составляет 15 на 20 метров. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.
Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации привлечены восемь единиц техники и 45 человек от МЧС.