Прощание с Федосеевой-Шукшиной пройдет в Храме Воскресения Словущего в Москве

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Александр Саверкин

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Об этом РИА Новости сообщила дочь артистки Ольга Шукшина.

Начало церемонии запланировано на 12:00 в среду, 11 ноября.

"Точный адрес – Брюсов переулок, дом 15/2", – уточнила дочь Шукшиной.

Отпевание народной артистки РСФСР пройдет в этот же день в этом же храме в 11:00. Похоронена актриса будет похоронена 11-го числа рядом с супругом Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

О смерти Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября. Ей было 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в Москве в начале октября.

В кино Федосеева-Шукшина дебютировала еще студенткой, сыграв небольшую роль в фильме "Два капитана" (1955). Первую главную роль актриса исполнила в 1959 году в картине "Сверстницы".

С Шукшиным актриса познакомилась в 1964 году на съемочной площадке фильма "Какое оно, море?". В том же году они поженились, в браке родились две дочери. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах супруга "Печки-лавочки" (1972) и "Калина красная" (1973).

После смерти Шукшина в 1974 году актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина и продолжила сниматься в фильмах. За годы карьеры она создала десятки ярких образов, среди которых мадам Грицацуева в "Двенадцати стульях" Марка Захарова, Вера Васильевна в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в "Петербургских тайнах".

Всего в фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" (2018). Почти два десятилетия Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в Москве (ныне – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

С 1998 до 2014 года артистка была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!", который проходит в Санкт-Петербурге.

