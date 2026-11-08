МИД РФ заявил о готовности к проработке формата "СНГ плюс Иран"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия готова вместе с заинтересованными партнерами заняться проработкой формата сотрудничества "СНГ плюс Иран". Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Он напомнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан стал первым приглашенным иранским руководителем на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое прошло 9 октября в Туркмении. Российская сторона, по словам Панкина, в числе первых поддержала данное предложение туркменской стороны и высоко оценила участие иранского лидера в саммите.

Идея создания формата "СНГ + 1", озвученная Пезешкианом, вызвала большой интерес в Москве и в столицах других государств Содружества, а также в экспертном сообществе. По оценке Панкина, развитие кооперации между СНГ и Ираном имеет огромный потенциал в самых разных областях сотрудничества.

При этом говорить о расширении членского состава организации, уточнил Панкин, "пока преждевременно". Он исходит из того, что действующие в СНГ механизмы подключения третьих стран к деятельности Содружества, включая формат "СНГ+", на данном этапе создают достаточные возможности для налаживания взаимодействия и реализации совместных проектов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Узбекистан примет председательство в СНГ с 1 января 2027 года. Российский лидер пожелал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву успехов в этой работе. По его словам, республика сможет рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Москвы.

