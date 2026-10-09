Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Туркмении. Рабочая программа мероприятия открылась в пятницу, 9 октября, заседанием Совета глав Содружества в узком составе.

В комплексе "Аваза" лидеров принимал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. После этого главы делегаций и прибывший на саммит президент Ирана Масуд Пезешкиан сделали совместное фото.

В рамках заседания участники, как ожидается, обменяются мнениями о взаимодействии в рамках Содружества. Также в повестке – председательство в СНГ в 2027 году и проведение очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Саммит проходит в юбилейный для Содружества год: в декабре исполнится 35 лет с момента образования СНГ.

Российский лидер прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным рабочим визитом. Его участие запланировано в праздничных мероприятиях, организованных туркменской стороной: на фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана и на официальном приеме. Там также пройдут международные мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.

