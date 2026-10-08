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08 октября, 20:43

Политика

Путин "на ногах" пообщался с Алиевым в Туркмении

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркмении "на ногах" пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также по окончании официального обеда Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств обсудили основные моменты динамично развивающихся российско-туркменских отношений.

Путин прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в праздничных мероприятиях, организованных туркменской стороной.

При этом решение об участии российского президента в саммите G20 в Майами пока не принято. Как пояснил российский шерпа G20 Денис Агафонов, данный вопрос планируется определить ближе к проведению встречи.

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