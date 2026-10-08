Путин прилетел в Туркмению с рабочим визитом

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в международном аэропорту Туркменбаши.

Вблизи этого города, в национальной туристической зоне "Аваза", пройдут международные мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.

В первый день визита Путин встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Также глава российского государства примет участие в праздничных мероприятиях, организованных туркменской стороной: фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана, а также в официальном приеме, который состоится по инициативе туркменского лидера.

Тем временем решение об участии Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Как пояснил российский шерпа G20 Денис Агафонов, данный вопрос планируется определить ближе к проведению встречи. При этом он подчеркнул, что Россия участвовала практически во всех подготовительных мероприятиях, проходивших по четырем приоритетным направлениям.