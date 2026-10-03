Решение об участии Путина в саммите G20 в Майами будет принято ближе к встрече

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Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Этот вопрос планируется определить ближе к проведению встречи, сообщил российский шерпа G20 Денис Агафонов.

Он отметил, что Россия участвовала практически во всех подготовительных мероприятиях, проходивших по четырем приоритетным направлениям.

"Мы придаем большое значение участию России в работе "двадцатки" и намерены и дальше вносить свой вклад в работу этого формата", – отметил Агафонов.

Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Путин самостоятельно примет решение о визите в США.

В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с критикой приглашения Путина на саммит. Схожую позицию заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, подчеркнув, что инициатива по сближению должна исходить от российской стороны, а не от западных стран.