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Еврокомиссия выступила с предложением полностью запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о намерении Еврокомиссии включить запрет на выдачу виз российским спортсменам в 22-й пакет санкций.

Брюссель представил проект документа 23 ноября. Он также предполагает отключение от SWIFT 60 российских банков и внесение в черный список 70 танкеров с нефтью. Также ЕК предлагает ограничить работу криптовалютных площадок и запретить европейским компаниям участвовать в энергетических проектах в России.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский ранее назвал дискриминацию российских спортсменов проявлением нацизма. Дипломат призвал профильные структуры организации дать публичную оценку отказам Швеции, Чехии и Финляндии в выдаче виз атлетам из РФ. Полянский подчеркнул, что "тихой дипломатией" здесь не обойтись.