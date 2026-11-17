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Российские фигуристы не смогли добраться до Финляндии, где 20–21 ноября в Хельсинки должен пройти этап международной серии Гран-при. Об этом сообщили несколько источников, не связанных друг с другом, передает РИА Новости.

Среди тех, кто не попал на турнир, – чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также двукратный чемпион России Евгений Семененко.

Причина в новых правилах въезда, о которых объявило министерство иностранных дел Финляндии. Ограничения для граждан России вступили в силу с 16 ноября и затронули в том числе профессиональных спортсменов, указали журналисты.

На это уже отреагировали в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Там подчеркнули, что решение Хельсинки ограничить въезд российским спортсменам противоречит Олимпийской хартии и конституции Международного союза конькобежцев (ISU).

В ФФККР указали, что разочарованы политизированным решением финских властей в отношении спортсменов. Там также сожалеют, что фигуристы "стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений". Федерация намерена и дальше взаимодействовать с ISU, чтобы обеспечить участие россиян во всех возможных турнирах.

Ранее российские фигуристы завоевали четыре медали на Гран-при Китая, который проходил в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Золото взяла спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, два серебра у Александры Игнатовой (Трусовой) и Владислава Дикиджи, а бронза – у Евгения Семененко.

