Российские фигуристы завоевали четыре медали на Гран-при Китая, который проходил в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Золото взяла спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, два серебра у Александры Игнатовой (Трусовой) и Владислава Дикиджи, а бронза – у Евгения Семененко. Об урожайных соревнованиях и том, как горячо приветствовали наших – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Первое золото после возвращения на Гран-при

Фото: International Skating Union via Getty Images/Lintao Zhang

Российское фигурное катание штурмует все новые высоты после возвращения на международную арену. Сначала были победы в новом сезоне турниров серии "Челленджер", после пошли приглашения на этапы Гран-при, а затем спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский взяли серебро на Гран-при Франции.

Теперь в активе России есть золото, которое забрала спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Ученики Тамары Москвиной взяли лидерство в короткой программе и не подкачали в произвольной, что позволило встать на высшую ступень пьедестала с результатом в 209,84 балла. Больше, чем на 11 баллов от них отстали ученики Этери Тутберидзе, грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава (198,27), которые к слову, ранее обходили российские дуэты на скандальном "Челленджере" в Батуми и на Гран-при в Анже. Но в этот раз серебряных призеров Олимпиады-2026 во многом подвела короткая программа, которая была исполнена далеко не идеально.

Ставший третьим японский дуэт Юна Нагаока/Сумитада Моригути отстал еще дальше, заработав от судей 181,50 балла. Когда все места были распределены, победители давали интервью прямо на арене в Шэньчжэне.





Анастасия Мишина победительница Гран-при Китая по фигурному катанию Испытывали большой стресс, потому что это наш первый Гран-при в этом сезоне, да и за последние 5 лет. Это давило, но сейчас мы чувствуем больше уверенности после этой золотой медали.

Успела Мишина и поблагодарить китайскую публику, которая, по моим личным ощущениям, поддерживала россиян по-особенному тепло (к этому мы еще вернемся чуть позже). При этом само интервью стало настоящим мемом: когда слово хотел взять Галлямов, микрофон уже выключили, что вызвало хохот на трибунах. Технику Александру включили, и он рассыпался в благодарностях зрителям на ломаном английском, которые сначала посмеялись над произношением фразы "чайна пипл", а затем отреагировали бурными овациями.

В интервью также пара отметила, что золото придаст им уверенности перед этапом Гран-при Финляндии, который состоится 20–22 ноября. Причем Мишина/Галлямов будут одним из трех российских дуэтов на этих соревнованиях: в Хельсинки также планируется выход на лед Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова.

Высочайшая конкуренция у мужчин

Фото: International Skating Union via Getty Images/Lintao Zhang

В программе мужчин-одиночников было сразу два представителя России – Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Оба – в прекрасной форме, на "Челленджерах" показывали высочайший уровень, но на Гран-при все равно все как в первый раз.

В конкурентах были в том числе медалисты минувшей Олимпиады в Италии – чемпион Игр Михаил Шайдоров из Казахстана, а также бронзовый призер, японец Сюн Сато. Но в итоге в Шэньчжэне стабильнее всех откатал другой представитель Страны восходящего солнца Као Миура: его прыжковая программа была слабее, чем у тех же россиян, но он свои номера откатал чисто и с шармом, за что и получил от арбитров в сумме 293,25. Это – золотая медаль Гран-при.

Дикиджи и Семененко заявили более сложный набор элементов, но все из них исполнить безукоризненно не удалось. Однако то, что получилось, вызвало настоящий восторг, за счет чего россияне разыгрывали второе-третье места. Практически случился фотофиниш: у Владислава 282,44 и серебро, у Евгения – бронза с результатом в 281,62 балла. И это при том, что после короткой программы Дикиджи шел третьим, а Семененко – четвертым.

Как понимаете, чемпион и призер Олимпиады в Китае остались за пределами подиума. Сюн Сато остановился в шаге от пьедестала (277,20), хотя после короткой программы занимал второе место. Михаил Шайдоров, у которого после Милана пока все складывается не слишком гладко, пришел к финишу только пятым (263,49).

Двух российских мужчин-одиночников с медалями этапа Гран-при не было с 2019 года. К сожалению, произвольную Дикиджи начал с ошибки на четверном лутце, которую в эфире Okko ученик Олега Татаурова объяснить не смог.





Владислав Дикиджи серебряный призер Гран-при Китая по фигурному катанию В целом, доволен, кроме лутца: он неожиданно не получился, потому что все дни я сделал 8 из 8. И в единственный раз, когда нужен был идеальный, четкий прыжок, я его не выполнил, не смог. Ничего страшного, может, от нервов. Главное, потом собрался – и все хорошо.

У Евгения Семененко же случился недокрут на четверном риттбергере и ошибка на приземлении с четверного сальхова. Подопечный Алексея Мишина признался в интервью Okko, что испытывает смешанные чувства от проката.





Евгений Семененко бронзовый призер Гран-при Китая по фигурному катанию Смешанные эмоции, но больше все-таки доволен. Мы учтем недочеты, которые произошли сегодня, это все исправимо. Прошлые соревнования доказывают, что можно кататься хорошо и чисто как в короткой, так и в произвольной. В этот раз два проката без серьезных ошибок, все равно доволен, но будем стремиться к еще лучшим результатам.

Семененко на данный момент заявлен на Гран-при Финляндии, а Дикиджи – Японии, который пройдет 27–29 ноября. При этом последнему придется ой как непросто, потому что состав участников там подобрался мощнейший: в частности, пожалуй, главная звезда мужского катания прямо сейчас Илья Малинин из США, тот же Сюн Сато, бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях и серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль из Италии. Бороться за победу Владиславу будет нелегко, но шансы точно есть.

У Евгения в Хельсинки конкуренты попроще, однако и они могут преподнести сюрпризы: того же француза Адама Сяо Хим Фа, бронзового призера чемпионата мира 2024 года и двукратного чемпиона Европы, точно следует опасаться. Плюс в Финляндию едет бронзовый призер Гран-при Канады нынешнего сезона Михаил Селевко из Эстонии. Но это – посильные конкуренты для Семененко, поэтому надежда на первое место вполне оправдана.

Истерика вокруг Трусовой и травля победительницы

Фото: International Skating Union via Getty Images/Lintao Zhang

То, как встречали Александру Игнатову (в девичестве – Трусову) в Шэньчжэне – восторг. Местная публика настолько сильно болела за "русскую ракету", что количество децибел при упоминании ее имени и после каждого ее удачного прыжка улетало в стратосферу.

По итогам короткой программы 22-летняя спортсменка, которая успешно вернулась на лед после рождения ребенка, занимала третью строчку, но великолепно откатала произвольную. И это при том, что Трусова, судя по всему, вышла на лед с небольшим повреждением. Было видно, как после приземления при выполнении каскада тройной лутц-тройной тулуп ей было, мягко говоря, дискомфортно.

Но зрители были просто в восторге: после проката Александры мягкие игрушки полетели с трибун в громадном количестве словно из пулемета. Она выиграла произвольную программу, но, к сожалению, по сумме стала только второй с результатом в 221,27 балла. Третье место у представительницы Южной Кореи Ли Хэ Ин (210,79). У победительницы – японки Монэ Тибы – в активе 224,48, однако ее зрители приветствовали значительно тише. Более того, во время исполнения гимна с трибун летели неодобрительные выкрики в ее сторону, а после соревнований спортсменке пришлось закрыть комментарии в соцсетях из-за лавины негатива.

Все дело – в пресловутом судействе: многим специалистам и зрителям показалось, что Тиба хоть и откатала в целом чисто, но получила неоправданно много. Трусовой же, наоборот, оценки будто бы придержали. В числе тех, кто придерживается такого мнения, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова.

"Понятно, что Монэ Тиба – прекрасная фигуристка и замечательная спортсменка, которая уже давно выступает на международном уровне, она занимала четвертое место на Олимпиаде, в шаге от пьедестала. Но это же не отменяет того факта, что есть протокол, где конкретно плюсами спортсменку закидывают, в буквальном смысле этого слова", – заявила Леонова "Матч ТВ".

Так или иначе, выступление Трусовой стало настоящим фурором. Вдумайтесь, она – первая в истории Гран-при одиночница, которая сумела завоевать медаль после рождения ребенка! А официальный канал Международного союза конькобежцев (ISU) назвал подопечную Этери Тутберидзе "королевой четверных".

Сама спортсменка на пресс-конференции была к себе более критична.





Александра Игнатова (Трусова) серебряный призер Гран-при Китая по фигурному катанию Рада, что получилось набрать хорошую форму. Для меня, как и раньше, есть только первые места, остальные неважны. Очень рада, что получилось чисто откатать две программы. Это была цель. Надеюсь, продолжу катать так же чисто.

При этом она добавила, что скоро будет в Америке: "Ждите!" Трусова заявлена на Гран-при США, который состоится с 14 по 16 ноября.

Результаты последующих этапов важны для россиян, так как от этого зависит, попадут ли они в финал Гран-при. Он пройдет опять же в Китае, но уже в городе Чунцин с 10 по 13 декабря. Как показала практика, Россия конкурентоспособна даже после многолетнего отстранения и подошла к возвращению в хороших кондициях.

