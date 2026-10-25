Жулин связал с нервами серебро Бойковой и Козловского на Гран-при ISU во Франции

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции 25 октября. Они стали первыми представителями нашей страны с 2021 года, выступившими на этих соревнованиях. Как их возвращение оценили эксперты и чего не хватило для золота, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Не получилось показать идеальный прокат"
Российское фигурное катание возвращается на высокий международный уровень поступательными движениями. Для начала представители нашей страны заявились на турниры серии "Челленджер", благодаря чему начали занимать лидирующие места в списках запасных на этапы Гран-при ISU – соревнования, в которых принимают участие все сильнейшие.
Всего этих этапов шесть, и по шесть лучших в каждой дисциплине попадут в финал, который состоится в китайском городе Чунцин с 10 по 13 декабря. Однако заявиться спортсмен или пара могут максимум на два этапа.
Дебютным для россиян стал этап Гран-при во французском городе Анже, куда приглашение получила спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе. Благодаря победе на "Челленджере" в Токио они набрали технический минимум и возглавили список запасных. В итоге они заменили французскую пару Луиза Эрхард/Маттис Пеллегрис, которые снялись с домашнего этапа.
Бойкова и Козловский – одна из самых титулованных российских пар. Чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призеры чемпионата мира 2021-го, обладатели множества наград на внутренней арене. В последний раз они выступали на Гран-при ISU в 2021-м, причем тогда они выиграли французский этап в Гренобле. Они же стали первыми россиянами с того же года, которые выступили на этапах Гран-при ISU.
Получилось не все. По итогам короткой программы Бойкова и Козловский уступали примерно два балла еще одним ученикам Этери Тутберидзе, вице-чемпионам минувшей Олимпиады в Милане Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии (75,85 против 77,34 у соперника). В произвольной у россиян была коронка – четверной выброс сальхов, который одновременно был их даром и проклятием. В отличие от представителей РФ, никто в мире не делает ничего подобного.
Увы, риск себя не оправдал – Бойкова упала на приземлении, а затем еще и исполнила двойной тулуп вместо тройного. Во многом эти ошибки не позволили им претендовать на золото, но и серебро они не отдали никому. Сумма балов российской пары – 197,66, в то время как чемпионы Метелкина/Берулава набрали 204,65. В то же время ставшие третьими немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель безнадежно отстали от Бойковой и Козловского, заработав только 179,74.
В беседе с журналистами Бойкова не стала мягчить с характеристиками ситуации со своим падением с квад-выброса, назвав эту попытку ужасной, о которой хочется забыть. В то же время она отметила, что атмосфера на трибунах ледового дворца в Анже была прекрасной.
"Мы очень благодарны за аплодисменты, потому что такая поддержка очень много для нас значит. Мы очень-очень за это благодарны", – сказала фигуристка.
В свою очередь, Дмитрий Козловский отметил, что серебро – хороший результат после пятилетней паузы. Также, по его словам, многие спортсмены подходили к ним и признавались, что рады их возвращению.
Впереди у российской пары этап Гран-при ISU в Финляндии, который состоится 20 и 21 ноября. По словам Козловского, главная сложность международных соревнований – не соперники или атмосфера, а оформление виз. С Францией проблем не возникло, поездка в Хельсинки в процессе организации. Туда же, к слову, должна отправиться еще одна российская пара – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, которые в эти выходные стали вторыми на Гран-при России в Санкт-Петербурге.
"Сильная пара"
О конкуренции с Бойковой и Козловским высказался Лука Берулава. Грузин заявил на пресс-конференции, что и его пара с Анастасией Метелкиной, и россияне способны кататься чище и показывать более высокие результаты. По его словам, делить с ними лед – одно удовольствие.
Призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин заявил "Чемпионату", что на выступлении Бойковой и Козловского сказалось волнение.
"Метелкина и Берулава призеры Олимпийских игр, у них уже есть определенный статус. Две пары прокатались примерно одинаково. С ошибками и те, и другие. Прокаты не были идеальными, но для начала сезона совершенно нормальные выступления и оценки. Я уверен, что Саше и Диме есть где прибавлять. Уверен, что прибавят", – подчеркнул Жулин.
Спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале назвала падение российской пары в произвольной программе обиднейшим. По ее мнению, после этой ошибки выступление Бойковой немного просело.
"Настя Метелкина и Лука Берулава тоже не образец хладнокровия. И самое интересное сейчас в мировом парном катании – это не цифры и не кто где ошибся. А железобетонность нервной системы и быстрота мозгов. Те, у кого с этим окажется лучше, заберут в итоге джекпот. Даже без четверного выброса", – убеждена Вайцеховская.
Высказался о выступлении Бойковой и Козловского комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. В беседе с "Матч ТВ" он подчеркнул, что российские фигуристы претендуют на победу на любых соревнованиях.
Следующий этап Гран-при ISU состоится в Канаде с 30 октября по 2 ноября, однако в этих соревнованиях россияне участия не примут. Зато большое представительство наших спортсменов ожидается в китайском Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. В соревнованиях девушек на лед выйдет Александра Игнатова (в девичестве – Трусова), у мужчин Россию представят Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Также в заявке пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Форма российских спортсменов позволяет болельщикам рассчитывать на медали, но как показала практика, любая ошибка может откинуть назад даже фаворитов. Но с учетом того, как нас всегда принимают в Поднебесной, поддержка у нашей делегации будет колоссальная.