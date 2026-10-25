Жулин связал с нервами серебро Бойковой и Козловского на Гран-при ISU во Франции

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции 25 октября. Они стали первыми представителями нашей страны с 2021 года, выступившими на этих соревнованиях. Как их возвращение оценили эксперты и чего не хватило для золота, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Не получилось показать идеальный прокат"

Фото: International Skating Union via Getty Images/Jurij Kodrun

Российское фигурное катание возвращается на высокий международный уровень поступательными движениями. Для начала представители нашей страны заявились на турниры серии "Челленджер", благодаря чему начали занимать лидирующие места в списках запасных на этапы Гран-при ISU – соревнования, в которых принимают участие все сильнейшие.

Всего этих этапов шесть, и по шесть лучших в каждой дисциплине попадут в финал, который состоится в китайском городе Чунцин с 10 по 13 декабря. Однако заявиться спортсмен или пара могут максимум на два этапа.

Дебютным для россиян стал этап Гран-при во французском городе Анже, куда приглашение получила спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе. Благодаря победе на "Челленджере" в Токио они набрали технический минимум и возглавили список запасных. В итоге они заменили французскую пару Луиза Эрхард/Маттис Пеллегрис, которые снялись с домашнего этапа.

Бойкова и Козловский – одна из самых титулованных российских пар. Чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призеры чемпионата мира 2021-го, обладатели множества наград на внутренней арене. В последний раз они выступали на Гран-при ISU в 2021-м, причем тогда они выиграли французский этап в Гренобле. Они же стали первыми россиянами с того же года, которые выступили на этапах Гран-при ISU.

Получилось не все. По итогам короткой программы Бойкова и Козловский уступали примерно два балла еще одним ученикам Этери Тутберидзе, вице-чемпионам минувшей Олимпиады в Милане Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии (75,85 против 77,34 у соперника). В произвольной у россиян была коронка – четверной выброс сальхов, который одновременно был их даром и проклятием. В отличие от представителей РФ, никто в мире не делает ничего подобного.

Увы, риск себя не оправдал – Бойкова упала на приземлении, а затем еще и исполнила двойной тулуп вместо тройного. Во многом эти ошибки не позволили им претендовать на золото, но и серебро они не отдали никому. Сумма балов российской пары – 197,66, в то время как чемпионы Метелкина/Берулава набрали 204,65. В то же время ставшие третьими немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель безнадежно отстали от Бойковой и Козловского, заработав только 179,74.

В беседе с журналистами Бойкова не стала мягчить с характеристиками ситуации со своим падением с квад-выброса, назвав эту попытку ужасной, о которой хочется забыть. В то же время она отметила, что атмосфера на трибунах ледового дворца в Анже была прекрасной.

"Мы очень благодарны за аплодисменты, потому что такая поддержка очень много для нас значит. Мы очень-очень за это благодарны", – сказала фигуристка.

В свою очередь, Дмитрий Козловский отметил, что серебро – хороший результат после пятилетней паузы. Также, по его словам, многие спортсмены подходили к ним и признавались, что рады их возвращению.





Дмитрий Козловский серебряный призер этапа Гран-при ISU в Анже К сожалению, не получилось показать идеальный прокат произвольной программы. Но мне кажется, у нас все в процессе. Ничего суперкритичного я не вижу. Самое главное – мы продолжаем возвращаться на международную арену. Это процесс сложный, соперники у нас тоже сложные. Ребята, с которыми мы тренируемся с недавних пор вместе, на одном льду. И меня очень радует, что на тренировках и в соревновательной атмосфере между нами присутствует максимально здравая атмосфера. Мы друг друга поддерживаем. Друг за друга болеем и всячески стараемся облегчить наш спортивный путь.

Впереди у российской пары этап Гран-при ISU в Финляндии, который состоится 20 и 21 ноября. По словам Козловского, главная сложность международных соревнований – не соперники или атмосфера, а оформление виз. С Францией проблем не возникло, поездка в Хельсинки в процессе организации. Туда же, к слову, должна отправиться еще одна российская пара – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, которые в эти выходные стали вторыми на Гран-при России в Санкт-Петербурге.

"Сильная пара"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

О конкуренции с Бойковой и Козловским высказался Лука Берулава. Грузин заявил на пресс-конференции, что и его пара с Анастасией Метелкиной, и россияне способны кататься чище и показывать более высокие результаты. По его словам, делить с ними лед – одно удовольствие.





Лука Берулава победитель этапа Гран-при ISU в Анже Мне безумно нравится тренироваться вместе с Сашей и Димой. Это здравая и правильная конкуренция внутри группы с уважением друг к другу. Такое приветствуется в нашем виде спорта. И такая поддержка друг друга очень важна. Рад тренироваться в такой команде.

Призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин заявил "Чемпионату", что на выступлении Бойковой и Козловского сказалось волнение.

"Метелкина и Берулава призеры Олимпийских игр, у них уже есть определенный статус. Две пары прокатались примерно одинаково. С ошибками и те, и другие. Прокаты не были идеальными, но для начала сезона совершенно нормальные выступления и оценки. Я уверен, что Саше и Диме есть где прибавлять. Уверен, что прибавят", – подчеркнул Жулин.

Спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале назвала падение российской пары в произвольной программе обиднейшим. По ее мнению, после этой ошибки выступление Бойковой немного просело.

"Настя Метелкина и Лука Берулава тоже не образец хладнокровия. И самое интересное сейчас в мировом парном катании – это не цифры и не кто где ошибся. А железобетонность нервной системы и быстрота мозгов. Те, у кого с этим окажется лучше, заберут в итоге джекпот. Даже без четверного выброса", – убеждена Вайцеховская.

Высказался о выступлении Бойковой и Козловского комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. В беседе с "Матч ТВ" он подчеркнул, что российские фигуристы претендуют на победу на любых соревнованиях.





Дмитрий Губерниев комментатор и телеведущий Бойкова и Козловский – сильная пара естественно, они катаются на уровне победителей и призеров, поздравляем их. Наши допущенные спортсмены хорошо выступают. Наши фигуристы на каждом этапе претендуют на победу.

Следующий этап Гран-при ISU состоится в Канаде с 30 октября по 2 ноября, однако в этих соревнованиях россияне участия не примут. Зато большое представительство наших спортсменов ожидается в китайском Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. В соревнованиях девушек на лед выйдет Александра Игнатова (в девичестве – Трусова), у мужчин Россию представят Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Также в заявке пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Форма российских спортсменов позволяет болельщикам рассчитывать на медали, но как показала практика, любая ошибка может откинуть назад даже фаворитов. Но с учетом того, как нас всегда принимают в Поднебесной, поддержка у нашей делегации будет колоссальная.

