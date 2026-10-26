Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента в Бразилии

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Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обошел кандидата от правой оппозиции сенатора Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют обновленные данные Высшего избирательного суда после обработки 80,02% протоколов.

Бразильский лидер набирает 51,27% голосов – его кандидатуру поддержали 50,7 миллиона избирателей. Болсонару получает 48,73%, за него отдали голоса 48,2 миллиона граждан.

Разрыв между кандидатами превысил 2,5 процентного пункта и в абсолютном выражении составляет уже более 2,5 миллиона голосов.

Первый тур выборов бразильского президента прошел в начале октября. По итогам голосования за Болсонару проголосовали 47,03% избирателей, а за Лулу да Силву – 45,16%.

Оба кандидата прошли во второй тур, который состоялся 25 октября. Победитель выборов вступит в должность главы государства 1 января 2027 года.