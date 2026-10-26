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Политика

Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента в Бразилии

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обошел кандидата от правой оппозиции сенатора Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют обновленные данные Высшего избирательного суда после обработки 80,02% протоколов.

Бразильский лидер набирает 51,27% голосов – его кандидатуру поддержали 50,7 миллиона избирателей. Болсонару получает 48,73%, за него отдали голоса 48,2 миллиона граждан.

Разрыв между кандидатами превысил 2,5 процентного пункта и в абсолютном выражении составляет уже более 2,5 миллиона голосов.

Первый тур выборов бразильского президента прошел в начале октября. По итогам голосования за Болсонару проголосовали 47,03% избирателей, а за Лулу да Силву – 45,16%.

Оба кандидата прошли во второй тур, который состоялся 25 октября. Победитель выборов вступит в должность главы государства 1 января 2027 года.

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