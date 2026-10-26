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26 октября, 04:16

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Депутат Шатунов: в России необходимо внедрить маркировку ИИ-музыки

В Госдуме предложили маркировать ИИ-музыку и выносить ее в отдельные чарты

Фото: depositphotos/tatsianama

В Госдуме предложили маркировать на платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка" треки, созданные нейросетями. Полностью сгенерированные композиции также рекомендуется выделять в отдельные чарты и подборки. Письмо с соответствующей инициативой направил руководству сервисов член комитета ГД по цифровому развитию и искусственному интеллекту (ИИ) Дмитрий Шатунов.

По словам депутата, слушателям становится сложнее отличать работы живых авторов от созданных нейросетями. Молодые российские музыканты, как он считает, рискуют потеряться в потоке контента и лишиться возможностей для продвижения.

Шатунов отметил, что отдельные платформы уже внедряют маркировку ИИ-композиций, однако нужен системный подход. Предлагаемые меры, по его мнению, повысят прозрачность музыкального контента и расширят возможности для продвижения отечественных исполнителей.

"Инициатива направлена не на ограничение использования искусственного интеллекта, а на гармоничное развитие современных технологий и поддержку российского музыкального творчества", – приводит ТАСС фрагмент из письма Шатунова.

В августе на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, обязывающий владельцев сервисов с большими моделями на базе ИИ помечать материалы, которые были созданы или изменены с их помощью.

Согласно инициативе, маркировка станет обязательной для тех, кто предоставляет доступ к таким ИИ-моделям. Формат и порядок нанесения пометок определит кабмин.

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