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26 октября, 08:41

Шоу-бизнес

Исполнитель роли Майкла из GTA V Нед Люк посетит Московскую неделю видеоигр

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ned_luke

Актер Нед Люк, исполнивший роль Майкла Де Санты в GTA V, прилетит в столицу на II Московскую международную неделю видеоигр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы.

Люк встретится с поклонниками на "Ночи видеоигр" в Московском кластере видеоигр и анимации 31 октября, также запланирована автограф-сессия.

Широкую известность Люку принес Майкл Де Санта – один из трех центральных персонажей GTA V, в прошлом грабитель банков. Актер также снимался в сериалах "Закон и порядок" и "Подпольная империя".

Роль в GTA V Люк исполнил целиком: у персонажа его голос, лицо и движения, а трюки героя актер отыграл сам в костюме для захвата движения. В 2025 году он вернулся к роли и снова озвучил Майкла в обновлении для GTA Online.

Кроме того, в Московском кластере видеоигр пройдет финал международного турнира по Counter-Strike 2 "Московские киберигры – 2026". Для столицы это первое подобное событие за 7 лет. За победу поборются четыре коллектива, матчи проведут по системе на выбывание до двух побед. В программу недели видеоигр также включены выставка игр российских компаний и разработчиков из стран БРИКС, деловые мероприятия и "Ночь видеоигр".

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