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26 октября, 20:00

Культура

Медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в кинотеатре "Москино-Спутник"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице с 26 по 30 октября проходит XI Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце", сообщила пресс-служба департамента средств массовой информации и рекламы.

На участие в конкурсе подали 193 работы, из которых отборочная комиссия выбрала 40. Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал, что свои проекты представили авторы из разных регионов страны, в том числе из Читы, Мариуполя, Екатеринбурга, Грозного, Уфы, Выборга и Санкт-Петербурга.

Москву на фестивале представят режиссер Лолита Исмаилова с документальной картиной "Три сестры" и автор телепрограммы "Горизонт Приключений. Приморье" Алина Старокорова.

"Кино и современные медиа позволяют рассказывать о самых разных сторонах жизни нашей страны – еe истории, культурных традициях, людях и их достижениях", – добавил Горбенко.

Он также отметил, что фестиваль помогает авторам показывать свои работы, обмениваться опытом и осваивать новые подходы к созданию фильмов и медиапроектов. По его словам, форум также способствует развитию отечественной киноиндустрии и медиасферы, а одна из его задач – воспитание уважения к своей стране, народу и культуре.

В жюри вошли композитор Андрей Батурин, режиссер и продюсер Полина Бертэн, продюсер Филипп Кудряшов, киновед Богдан Шимохин и журналист Михаил Верещагин. Фестивальную программу открыл фильм Татьяны Мирошник "Слезы дракона".

Помимо кинопоказов, для участников и зрителей организуют творческие встречи, семинары и мастер-классы по созданию телевизионных программ, сюжетов и репортажей. Также фестиваль призван продвигать современные технологии и подходы к патриотическому воспитанию в СМИ.

Медиафорум проводит Гильдия кинорежиссеров при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы. Посещение всех мероприятий бесплатное. Билеты доступны на официальном сайте родинавсердце.рф.

Ранее Музей Победы на Поклонной горе анонсировал бесплатную программу ко Дню народного единства, 4 ноября. Для посетителей подготовили концерты с участием певца Олега Газманова, выставку "Одна на всех" с более чем 100 историями участников Великой Отечественной войны и экскурсии с музыкальным сопровождением. Также в музее организуют творческие занятия, на которых гости смогут познакомиться с орнаментами народов России и создать собственные сувениры.

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