В ГД предложили предупреждать, а не штрафовать за первое нарушение ПДД по камере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили назначать предупреждение вместо штрафа за первое негрубое нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерой. Законопроект направлен на заключение в правительство России, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают установить возможность назначения предупреждения за впервые совершенные административные правонарушения в области дорожного движения, выявленные с помощью работающих в автоматическом режиме технических средств. При этом норма будет действовать только в том случае, если предупреждение уже предусмотрено санкцией соответствующей статьи.

В пояснительной записке уточняется, что речь не идет о безусловной замене всех штрафов с дорожных камер предупреждениями. Действие регулирования ограничивается составами правонарушений, для которых государство уже признало допустимым применение предупреждения.

Штрафы сохранятся за превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения, санкции которых не предусматривают предупреждения. Также предупреждение не будет назначаться при наличии обстоятельств, исключающих его применение.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит обеспечить единообразный подход к назначению предупреждений за впервые совершенные нарушения независимо от способа их выявления, устранить существующее ограничение при автоматической фиксации, повысить соразмерность административной ответственности и усилить ее профилактическую направленность.

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