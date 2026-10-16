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16 октября, 13:58

Транспорт

В МВД опровергли лишение водителей прав инспекторами ГАИ с марта 2027 года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Информация о том, что сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве объяснили, что с 1 марта следующего года вступят в силу новые правила медосвидетельствования водителей. Медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с последующей передачей сведений в МВД.

При выявлении противопоказаний или ограничений к управлению транспортом водителю дают три месяца на прохождение внеочередного медосвидетельствования. В случае если они подтверждаются либо водитель уклоняется от медосмотра, ГАИ прекращает его право управления транспортом.

"Обращаем внимание, что прекращение права управления транспортным средством не означает лишения права управления транспортным средством. Возврат водительского удостоверения в данном случае производится после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования", – подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что лишение водителя прав – один из видов административного наказания. Оно назначается судом за грубые или систематические нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что лишенные прав водители могут вернуть их после истечения срока наказания, но для этого им придется выполнить несколько обязательных условий. В частности, необходимо пересдать экзамен на знание правил дорожного движения и погасить все ранее наложенные административные штрафы.

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