Средняя пенсия по старости вырастет на 2,4 тыс руб в России в 2027 году

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Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в следующем году достигнет 30,2 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

Повышение затронет 37,5 миллиона человек. Ежемесячная выплата по старости у этой категории получателей увеличится на 2,4 тысячи рублей. В годовом выражении прибавка окажется сопоставима с дополнительной "тринадцатой пенсией" – на уровне 28,8 тысячи рублей, добавили в Соцфонде.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект об установлении порядка индексации страховых пенсий, которые россиянам пересчитывают по решению суда. Документ предусматривает начисление компенсации за инфляцию с первого числа месяца, следующего за вступлением судебного акта в законную силу.

Новый механизм будет использоваться, когда Соцфонд должен пересчитать страховую пенсию или фиксированную выплату к ней за прошедшие периоды. При этом дополнительные документы о стаже или заработке не должны требоваться от человека.