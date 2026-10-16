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16 октября, 13:30

Мэр Москвы

Собянин принял решение об индексации социальных выплат с 1 января 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Половину бюджета Москвы на 2027–2029 годы составят социальные расходы. В частности, в следующем году будут проиндексированы ряд выплат, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На соцподдержку жителей города заложено 2,4 триллиона рублей. В 2027 году на эти цели выделят 815,1 миллиарда рублей, 409 миллиардов из них направят на денежные выплаты.

"Наш главный приоритет – безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях соцзащиты", – отметил Собянин.

С 1 января 2027 года на 4,3% будут проиндексированы пособия и выплаты для семей с детьми, горожан старшего поколения и людей с инвалидностью. Минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров-москвичей вместе с городской доплатой поднимется до 28 580 рублей в месяц.

На обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей выделено около 208 миллиардов рублей. В 2027 году на льготы по ЖКУ для отдельных категорий заложили 41,7 миллиарда рублей, а на субсидии на ЖКУ семьям с невысоким доходом – 21,9 миллиарда.

Еще 33,1 миллиарда рублей в 2027–2029 годах пойдет на развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты. Обновление стационарных учреждений – геронтологических центров и социальных домов – продолжится.

Ранее Собянин объявил об утверждении прогноза социально-экономического развития Москвы на 2027–2029 годы. По оценкам властей, валовой региональный продукт ежегодно увеличится на 1,5–2,5%, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности – на 6–7,5%.

По прогнозам, инвестиции в 2027 году увеличатся примерно на 0,5% в сопоставимых ценах, а в 2028–2029 годах – на 2,7–3,2%. Среди факторов роста мэр назвал развитие высокотехнологичных отраслей, смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и вложения в транспортную и инженерную инфраструктуру.

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