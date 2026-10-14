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14 октября, 12:30

Мэр Москвы

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2027–2029 годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Как отметил мэр, ожидается, что в предстоящие три года положительная динамика по основным показателям сохранится. Валовой региональный продукт будет расти в диапазоне 1,5–2,5%.

Ключевым источником роста является производственный сектор. Активная промышленная политика города, по словам Собянина, поможет в развитии высокотехнологичных отраслей и обеспечении технологического суверенитета страны.

"Планируется, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности будет расти на 6–7,5% ежегодно", – подчеркнул мэр.

Кроме того, инвестиционная активность в 2027 году увеличится примерно на 0,5% в сопоставимых ценах, а в 2028–2029 годах – до 2,7–3,2%. Этому поспособствуют смягчение денежно-кредитной политики Центробанка России и улучшение финансового состояния предприятий.

Поддержку также окажет и стабильно высокая доля инвестиций и расходов на развитие в бюджете столицы. Речь идет прежде всего о транспортной и инженерной инфраструктуре, а также о стимулировании создания мест приложения труда, заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что одним из ключевых направлений развития Москвы на ближайшие 5–10 лет и более длительную перспективу станет усовершенствование транспорта. На уровне районов продолжится реализация концепция "15-минутного города", при которой необходимые для повседневной жизни объекты должны находиться в шаговой доступности.

В масштабах столицы планируется построить более 30 новых станций метро в ближайшие 5–6 лет. Кроме того, продолжится и развитие транспорта за пределами Москвы. Линии МЦД планируется продлевать до крупных городов соседних регионов.

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