Собянин: почти 1,7 тыс лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования и подвел итоги модернизации столичных колледжей. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"От всей души поздравляю с праздником студентов, сотрудников и выпускников колледжей. Ваши знания, энергия и золотые руки – это то, на чем держится Москва", – подчеркнул он.

Осенью к занятиям в городских колледжах приступили рекордные 58 тысяч первокурсников. Всего в учреждениях среднего профессионального образования сегодня обучаются более 158 тысяч студентов.

Собянин отметил, что современный московский колледж – это актуальные программы, созданные совместно с работодателями, в которых 70% времени посвящено практике. С первых дней обучения студенты трудятся в мастерских, лабораториях и на производствах, а к выпуску, как правило, осваивают 2–4 смежные специальности. Многие начинают работать еще во время учебы, когда практика вырастает в полноценный трудовой договор.

С 2023 по 2026 год в колледжах модернизировали почти 1,7 тысячи учебных лабораторий и мастерских. В следующем году планируется обновить еще порядка 300 пространств, чтобы все студенты могли заниматься на оборудовании, которое встречается на реальном производстве.

Собянин также перечислил примеры обновленных учреждений. В Московском государственном образовательном комплексе открылись лаборатории для подготовки специалистов в области мехатроники, робототехники и ремонта электронных приборов. В Колледже Московского транспорта установили интерактивный тренажерный комплекс, предназначенный для обучения вождению электропоездов. Занятия ведут машинисты, работавшие в "Центральной ППК" и РЖД.

В конце сентября в Колледже предпринимательства № 11 открылся съемочный павильон для создания телевизионных программ и прямых эфиров. В Колледже полиции курсантов учат собирать улики с помощью комплекса "Виртуальный криминалист", а на полигоне "Тактическая медицина" установлены тренажеры для отработки реанимационных действий.

В Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя РФ В. М. Максимчука создали лабораторию для отработки приема звонков по номеру 101. Будущие операторы учатся анализировать информацию и координировать действия спасательных служб с помощью программ, моделирующих реальные кризисные ситуации.

В Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 до конца года откроются сварочная, малярная, столярная и камнетесная мастерские, лаборатория контроля качества и кабинет компьютерной графики. В Колледже автоматизации и информационных технологий № 20 обновили компьютерный парк, установили интерактивные панели и профессиональные наборы электромонтажных инструментов.

"Выбирайте колледжи – вас ждет интересная учеба и перспективная работа", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что перед поступлением в колледжи примерно 38 тысяч выпускников девятых классов московских школ участвовали хотя бы в одном профориентационном проекте города. Все первокурсники поступили на бюджет. При этом почти 35 тысяч человек, или 85%, зачислены на специальности по первому приоритету.

