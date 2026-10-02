Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 13:08

Мэр Москвы

Собянин: почти 1,7 тыс лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования и подвел итоги модернизации столичных колледжей. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"От всей души поздравляю с праздником студентов, сотрудников и выпускников колледжей. Ваши знания, энергия и золотые руки – это то, на чем держится Москва", – подчеркнул он.

Осенью к занятиям в городских колледжах приступили рекордные 58 тысяч первокурсников. Всего в учреждениях среднего профессионального образования сегодня обучаются более 158 тысяч студентов.

Собянин отметил, что современный московский колледж – это актуальные программы, созданные совместно с работодателями, в которых 70% времени посвящено практике. С первых дней обучения студенты трудятся в мастерских, лабораториях и на производствах, а к выпуску, как правило, осваивают 2–4 смежные специальности. Многие начинают работать еще во время учебы, когда практика вырастает в полноценный трудовой договор.

С 2023 по 2026 год в колледжах модернизировали почти 1,7 тысячи учебных лабораторий и мастерских. В следующем году планируется обновить еще порядка 300 пространств, чтобы все студенты могли заниматься на оборудовании, которое встречается на реальном производстве.

Собянин также перечислил примеры обновленных учреждений. В Московском государственном образовательном комплексе открылись лаборатории для подготовки специалистов в области мехатроники, робототехники и ремонта электронных приборов. В Колледже Московского транспорта установили интерактивный тренажерный комплекс, предназначенный для обучения вождению электропоездов. Занятия ведут машинисты, работавшие в "Центральной ППК" и РЖД.

В конце сентября в Колледже предпринимательства № 11 открылся съемочный павильон для создания телевизионных программ и прямых эфиров. В Колледже полиции курсантов учат собирать улики с помощью комплекса "Виртуальный криминалист", а на полигоне "Тактическая медицина" установлены тренажеры для отработки реанимационных действий.

В Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя РФ В. М. Максимчука создали лабораторию для отработки приема звонков по номеру 101. Будущие операторы учатся анализировать информацию и координировать действия спасательных служб с помощью программ, моделирующих реальные кризисные ситуации.

В Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 до конца года откроются сварочная, малярная, столярная и камнетесная мастерские, лаборатория контроля качества и кабинет компьютерной графики. В Колледже автоматизации и информационных технологий № 20 обновили компьютерный парк, установили интерактивные панели и профессиональные наборы электромонтажных инструментов.

"Выбирайте колледжи – вас ждет интересная учеба и перспективная работа", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что перед поступлением в колледжи примерно 38 тысяч выпускников девятых классов московских школ участвовали хотя бы в одном профориентационном проекте города. Все первокурсники поступили на бюджет. При этом почти 35 тысяч человек, или 85%, зачислены на специальности по первому приоритету.

День среднего профессионального образования отмечают в России

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика