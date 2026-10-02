Московский марафон в 2026 году собрал втрое больше участников и зрителей

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Прошедший в столице 13-й Московский марафон привлек в три раза больше людей, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики "МегаФона", изучившие обезличенные данные о посетителях мероприятия.

Забег состоялся 26–27 сентября. Маршрут пролегал вдоль стен Кремля, по набережным Москвы-реки, Тверской улице, Садовому и Бульварному кольцу. В первый день прошли детские соревнования и забег на 10 километров, во второй – классическая марафонская дистанция 42,2 километра.

Самой многочисленной возрастной группой стали спортсмены и зрители 35–44 лет – на них пришлось 54% аудитории. Еще 20% составили бегуны и болельщики 45–54 лет, 19% – 25–34 лет. Мужчин на марафоне было больше – 62%, однако число женщин за год выросло в 3,4 раза, тогда как мужчин – в 3,2 раза.

Во время соревнований участники и гости активнее пользовались связью: включали прямые трансляции, публиковали в соцсетях фото и видео. Объем мобильного трафика вырос на 10%, количество звонков – почти на 30%, а их суммарная продолжительность – на 20%.

Больше половины аудитории (53%) пришлось на жителей Москвы и Московской области. Следом расположились Краснодарский край (21%) и Санкт-Петербург (6%). В десятку регионов по численности также вошли Ростовская, Калининградская, Воронежская, Самарская, Тверская, Тамбовская и Вологодская области.

Марафонцев в этом году поддержал и "МегаФон". На протяжении дистанции бегунов встречали надувные СМС с ободряющими словами. Сотрудники компании участвовали в забеге в футболках с надписью "Топлю на скорости 5G", напоминая о недавнем запуске связи пятого поколения в 11 городах России, включая Москву.

Ранее заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко назвал Московский марафон одним из главных беговых событий России, которое вносит вклад в укрепление имиджа столицы.

По его словам, марафон занимает важное место в спортивном календаре Москвы благодаря своей массовости. Каждый год мероприятие собирает десятки тысяч участников и болельщиков со всего мира, способствуя популяризации спорта и повышению туристической привлекательности столицы.