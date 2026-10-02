В Швейцарии 91-летняя автоледи перепутала газ с тормозом и протаранила ресторан

Фото: tagesanzeiger.ch/Kantonspolizei Schwyz

В Швейцарии 91-летняя женщина-водитель устроила ДТП, перепутав педали газа и тормоза: она протаранила террасу ресторана, где сидели посетители. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Авария произошла днем 1 октября на главной улице коммуны Айнзидельн. Выезжая со стоянки, женщина со всей силы выжала педаль газа, из-за чего автомобиль ускорился, пересек дорогу и врезался в террасу заведения на противоположной стороне.

Несколько человек, находившихся на открытой площадке, получили ранения. Четверых пострадавших доставили в больницу. Степень тяжести их травм не уточняется.

Сама женщина-водитель не пострадала. У нее изъяли водительское удостоверение – теперь компетентные органы проверят, может ли она продолжать управлять автомобилем.

Ранее в Бурятии женщина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, при заезде в ограду дома наехала на свою мать, открывавшую ворота. Для пожилой женщины травмы оказались смертельными.