Сбивший пешеходов в Екатеринбурге водитель заявил, что перепутал педали

Фото: МАХ/"Следком"

Водитель автобуса, который сбил пешеходов в Екатеринбурге, заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет России.

"Я нажал этот <...> думал, что тормоз нажал, а тут газ, потом я сам чувствую, что куда-то поехал и тормоз нажал", – сказал мужчина.

Авария произошла в Ленинском районе Екатеринбурга 10 июня. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.

Против водителя и директора транспортной компании возбудили два уголовных дела. Они задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.