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28 июля, 13:48

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогает регионам успешно использовать ИИ в лучевой диагностике

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва помогла регионам обработать свыше 16 миллионов исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в лучевой диагностике. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении и добились существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну", – отметил мэр.

В 2024 году по поручению Владимира Путина регионам открыли доступ к платформе "МосМедИИ". На ней собраны сервисы компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали эффективность в московской системе здравоохранения.

Алгоритмы отмечают области возможных патологий, выполняют измерения и предоставляют дополнительную информацию. Технологии не заменяют врача, а помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. В Москве алгоритмы могут одновременно находить до 14 патологий на одном снимке.

К "МосМедИИ" уже подключены более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов. В их распоряжении 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.

Возможности сервисов постоянно расширяются. С апреля искусственный интеллект начал выявлять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника. Всего специалистами Центра диагностики и телемедицины апробировано 70 ИИ-сервисов.

Ранее стало известно, что больницы Москвы получат доступ к цифровым витринам данных. Информация из единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) обновляется регулярно, всего доступно более 30 тематических витрин. Для более эффективной работы в систему встроили нейросетевого помощника.

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