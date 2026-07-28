28 июля, 13:14Происшествия
СК возбудил дело по факту атаки украинских боевиков на автобус в ДНР
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки украинскими боевиками на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в беседе с ТАСС.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", – заявила она.
По словам Петренко, в результате обстрела ранения получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Инцидент произошел 28 июля в Горловке. Уточнялось, что пассажиры автобуса после атаки были в состоянии различной степени тяжести.
Еще одна диверсионная атака, целью которой стал общественный транспорт, ранее произошла в Шебекине Белгородской области. Из-за атаки БПЛА пострадали 19 пассажиров рейсового автобуса.
18 раненых были доставлены в Шебекинскую ЦРБ, из которых 15 получили осколочные ранения, еще 3 – акубаротравмы. Причем 6 граждан находятся в тяжелом состоянии.
По факту случившегося также было возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте ЧП продолжают работу следователи. Им предстоит установить все детали инцидента. В частности, правоохранители собирают доказательства атаки, устанавливают модель и тип БПЛА.