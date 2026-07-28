СК возбудил дело по факту атаки украинских боевиков на автобус в ДНР

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Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки украинскими боевиками на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", – заявила она.

По словам Петренко, в результате обстрела ранения получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел 28 июля в Горловке. Уточнялось, что пассажиры автобуса после атаки были в состоянии различной степени тяжести.

Еще одна диверсионная атака, целью которой стал общественный транспорт, ранее произошла в Шебекине Белгородской области. Из-за атаки БПЛА пострадали 19 пассажиров рейсового автобуса.

18 раненых были доставлены в Шебекинскую ЦРБ, из которых 15 получили осколочные ранения, еще 3 – акубаротравмы. Причем 6 граждан находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося также было возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте ЧП продолжают работу следователи. Им предстоит установить все детали инцидента. В частности, правоохранители собирают доказательства атаки, устанавливают модель и тип БПЛА.