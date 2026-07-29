Декорации для киносъемок сгорели в Тверской области

Видео: MAX/"МЧС Тверской области"

Декорации для киносъемок сгорели в деревне Большое Кобяково в Тверской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил 30 строений на площади 2 тысячи квадратных метров. Пожарные отстояли 10 строений и ликвидировали открытое горение.

Сейчас производится проливка и разборка конструкций. Всего к тушению огня привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники.

В результате возгорания жертв нет. Предварительно установлено, что огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.

Ранее двое мужчин пострадали при возгорании автомобиля в результате взрыва газовоздушной смеси в Дагестане. Инцидент произошел в селе Гамиях Новолакского района. Предварительно, взрыв произошел прямо во время движения автомобиля ВАЗ-2115.

Еще один инцидент произошел в Свердловской области, где 18 человек эвакуировались из здания "Екатеринбург Арены" из-за возгорания. Причиной пожара стало короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра.