29 июля, 07:57Происшествия
Декорации для киносъемок сгорели в Тверской области
В ведомстве рассказали, что огонь охватил 30 строений на площади 2 тысячи квадратных метров. Пожарные отстояли 10 строений и ликвидировали открытое горение.
Сейчас производится проливка и разборка конструкций. Всего к тушению огня привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники.
В результате возгорания жертв нет. Предварительно установлено, что огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.
Ранее двое мужчин пострадали при возгорании автомобиля в результате взрыва газовоздушной смеси в Дагестане. Инцидент произошел в селе Гамиях Новолакского района. Предварительно, взрыв произошел прямо во время движения автомобиля ВАЗ-2115.
Еще один инцидент произошел в Свердловской области, где 18 человек эвакуировались из здания "Екатеринбург Арены" из-за возгорания. Причиной пожара стало короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра.