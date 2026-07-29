СК возбудил дело о мошенничестве с кредитами для военнослужащих

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Военные следственные органы России расследуют уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве с кредитами для военнослужащих. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в 2021–2024 годах аферисты подыскивали военнослужащих и за вознаграждение выдавали им фиктивные справки о доходах. На основании этих документов оформлялись кредитные договоры, затем деньги распределялись между участниками схемы. После этого заемщики инициировали процедуру банкротства.

В результате противоправной деятельности трем кредитным организациям причинен многомиллионный ущерб.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить родственникам военнослужащих и выманивать у них СМС-коды. Во время разговора аферисты сообщают человеку о якобы гибели его близкого, после чего под предлогом передачи личных вещей просят назвать почтовый индекс и продиктовать код, объясняя это необходимостью подтвердить отправку посылки.