Высмеявшему больницу волгоградскому комику дали больше 3 лет за наркотики

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Волгоградской области"

Волгоградский комик Артем Краснобаев, высмеявший на телевидении местную больницу, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Краснобаев стал известен после выступления в составе команды КВН на федеральном канале в 2024 году. Тогда участники показали фото волгоградской больницы со старым ремонтом, сравнив ее со столичными клиниками.

По данным суда, он приехал в Волжский из Москвы с коноплей, которую заготовил для личного употребления. После прибытия он также приобрел мефедрон и грибы, содержащие наркотическое вещество. Мужчину задержали 19 апреля сотрудники волжского отдела УФСБ, наркотики были изъяты.

Краснобаев уже отбывал наказание в колонии за аналогичное преступление. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее в столичном районе Отрадное задержали 52-летнюю женщину, подозреваемую в подготовке к сбыту метадона. При досмотре у нее были найдены 13 свертков с неизвестным веществом. Помимо этого, в ее квартире обнаружили еще одну партию неизвестного вещества – его могли использовать, чтобы смешивать с основным наркотиком, увеличивая его общий объем.

