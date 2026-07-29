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29 июля, 16:39

Происшествия

Полиция обнаружила три детонатора в квартире москвича, угрожавшего застрелить сына

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские задержали 79-летнего пенсионера, который во время ссоры пригрозил застрелить собственного сына. При обыске в его квартире нашли три электродетонатора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В дежурную часть ОМВД по району Выхино-Жулебино обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что в квартире на Сормовской улице между ним и его отцом произошел бытовой конфликт. Тот потребовал, чтобы сын покинул жилье, а также пригрозил применить оружие. Пенсионер попытался выстрелить, но пистолет не сработал.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Правоохранители задержали подозреваемого. В квартире нашли травматический пистолет, на который у пенсионера имелось разрешение. Оружие изъяли в рамках уголовного дела.

Кроме того, при осмотре полицейские обнаружили и изъяли три детонатора. Экспертиза показала, что это электродетонаторы, предназначенные для инициирования зарядов взрывчатых веществ электрическим способом. Следствие возбудило еще одно дело по статье 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее женщина плеснула уксус сожителю в лицо после его претензий в адрес ее дочери в Лопатинском районе Пензенской области. Инцидент произошел в то время, когда 41-летняя женщина, ее сожитель и дочь распивали спиртные напитки. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело.

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